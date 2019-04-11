كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهنيين السودانيين" يتمسك بتسليم السلطة لحكومة مدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد تجمع المهنيين السودانيين الخميس كافة الشعب السوداني، لا سيما المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للأركان بضبط النفس والتحلي بالحكمة والعقل وعدم التفلت أو الاعتداء على أي ممتلكات حكومية أو شخصية.

كما شدد في بيان أن "الجميع سيخضع للمحاكمة وفقاً القانون" في إشارة إلى بعض رجالات الحزب الحاكم.

وأكد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات.

إلى ذلك، شدد على أن "لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما توافقت عليه الجماهير في إعلان الحرية والتغيير"

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كما أشار إلى أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المعلنة تفصيلاً في إعلان الحرية والتغيير.

وكان عشرات الآلاف من السوادنيين توافدوا منذ الصباح إلى مقر القيادة في الخرطوم، بعد أنباء عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وينتظر السودانيون منذ صباح الخميس بياناً هاماً مرتقباً للقوات المسلحة، في حين أفادت مصادر للعربية بأن هناك مشاورات مستمرة من أجل تشكيل مجلس عسكري انتقالي.