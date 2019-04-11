مندوبية التامك ترحل معتقلي الريف من “عكاشة” إلى سجون أخرى

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الخميس، إنها قررت ترحيل مجموعة من النزلاء “المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة”، إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المغرب، وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية في حقهم.

وعزت المندوبية أسباب الترحيل إلى ما اعتبرته “خطة لتقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم والحفاظ بذلك على الراوبط الأسرية والإجتماعية”.

كما أكدت المندوبية في بلاغ لها، أنها اعتمدت في هذا “التوزيع على معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم. والتصنيف المعمول به المؤسسات السجنية من حيث مدة العقوبة مع مراعاة بعد الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي”.

ويشار إلى أن أغلب المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، المرحلين بسجن عكاشة، والصادر في حقهم عقوبات سجنية مابين 20 سنة إلى 10 سنوات، كانوا خاصوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقهم.