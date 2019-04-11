يريد التعاقد مع السفري و3لاعبين من البطولة.. قطر القطري يعد لـ”ثورة” جديدة بلمسة مغربية

يعد نادي قطر القطري لـ”ثورة” جديدة في فريقه الأول استعدادا للموسم المقبل، وذلك بعد موسم غير موفق في دوري “نجوم قطر” احتل فيه المركز قبل الأخير، ولم يقوى على مجاراة إيقاع الفرق الأخرى التي تضم في صفوفها مجموعة من النجوم والأسماء اللامعة.

وعلم “اليوم24” أن النادي القطري يستهدف في خطته الجديدة، جلب مجموعة من الأسماء المتميزة في مختلف الدوريات العربية، من بينها لاعبين مغاربة.

وربط الفريق القطري الاتصال بمجموعة من وكلاء اللاعبين المغاربة، من أجل الاستفسار عن وضعية مجموعة من الأسماء، خاصة ثنائي متوسط الميدان، المهدي برحمة، لاعب الجيش الملكي، والمهدي أوبيلا، لاعب حسنية أكادير، إذ يفاضل الفريق القطري بين هذين الإسمين من أجل تعزيز خط وسطه العام المقبل.

كما يرغب الفريق أيضا في تعزيز خطه الخلفي بأسماء مغربية متأقة في الدفاع، ويعتبر بدر بانون، عميد ونجم الرجاء البيضاوي، هو خياره الأول الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يصعب على النادي تحقيقه بسبب تمسك نادي الرجاء بخدماته، ورغبته في لعب عصبة الأبطال العام المقبل.

أما مهندس هذه “الثورة” الجديدة، فيرغب النادي القطري أن يكون مغربيا أيضا، وقد فتح باب التفاوض مع لاعبه السابق، ومساعد مدرب الرجاء البيضاوي، يوسف السفري، ويصر على إشرافه على الفريق العام المقبل.