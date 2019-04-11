الخيام: عملية استرجاع المغاربة من بؤر التوتر ستستمر.. لم ننسق مع قوات سوريا الديمقراطية.. والنساء لا نعتبرهن جهاديات

نفى عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن تكون عملية استرجاع المغرب لمواطنيه من بؤر التوتر في سوريا، تمت بتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، وقال إن العملية ستستمر لاسترجاع كل المغاربة المغرر بهم.

وقال الخيام في حوار إذاعي مع “راديو أطلنتيك”: “المغرب عضو في التحالف الدولي، الذي تقوده أمريكا من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية، التي تنشط أساسا في سوريا والعراق”، مشيرا إلى أن الدولة المغربية نسقت مع دول التحالف فقط، ولم تنسق مع ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف الخيام: “التوافق المغربي مع الحلفاء أمر عاد، لكن الاسترجاع مسألة خاصة بالمغرب، الذي قرر استرجاع مواطنيه من أجل محاكمتهم، بموجب القانون المغربي، الذي يجرم الالتحاق ببؤر التوتر”.

وأفاد المتحدث نفسه بأن المجموعة الأولى، التي تم استرجاعها، تضم ثمانية أشخاص، وتتراوح أعمارهم ما بين 21 و36 سنة.

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وتابع مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية: “استرجعنا 8، والعملية ستستمر لأنه يهمنا استرجاع جميع المغاربة، الذين تم التغرير بهم، والتحقوا بالتنظيمات الإرهابية في مناطق التوتر”.

ويرى الخيام أن “المغربيات لم يذهبن بنية الجهاد، وإنما رافقن أزواجهن، ولا علاقة لهن بالجهاد”، مضيفا، “ولذلك لا نقوم باستجواب النساء حين يعدن إلى المغرب رفقة أزواجهن، والأمر نفسه بالنسبة إلى الأطفال”.

وتحدث الخيام عن وجود مسطرة خاصة للتعامل مع النساء والأطفال، الموجودين في مخيمات دول التحالف، مؤكدا أنهم لا يخضعون للمحاكمة في المغرب، ويستفيدون من عملية إعادة الإدماج.