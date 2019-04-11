الجيش السوداني على خطوة من عزل البشير .. اعتقالات وغلق للمطار وترقب للبيان الأول

قالت مصادر سودانية مطلعة، اليوم الخميس، إن الجيش السوداني اتخذ قرارا بعزل الرئيس السوداني عمر البشير، وأبلغه بالتزام بيته، عقب اجتماع جرى فجر اليوم، بحسب الجزيرة، فيما تحتشد جماهير غفيرة أمام مقر الجيش، ترقبا لصدور بيان عنه.

وقالت المصادر إن الجيش اعتقل رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، والنائب السابق للبشير، علي عثمان طه، ووزير الطاقة عوض الجاز، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق، فيما لم يعرف بعد مصير البشير، وسط أنباء تقول إنه وضع تحت الإقامة الجبرية.

وأعلن الجيش السوداني، أنه سيبث بيانا مهما للشعب السوداني قربيا، دون تحديد موعده، فيما قالت وسائل إعلام محلية وناشطون إن مجموعة كبيرة من ضباطه دخلوا مقر الإذاعة الرسمية.

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وذكر ناشطون أن انتشارا واسعا لمدرعات وآليات الجيش شوهد في محيط القصر الرئاسي وسط منع الدخول أو الخروج منه.

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى التوجه إلى ساحات الاعتصام أمام قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم والأقاليم، وقال إنه يجب تسليم السلطة إلى حكومة مدنية انتقالية تعبر عن مكونات الثورة.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية، إن السلطات أغلقت مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الملاحة، إلى حين إذاعة بيان الجيش المرتقب، فيما قالت مصادر أخرى إن السلطات تسمح للطائرات بالهبوط، لكنها تمنع أي طائرة من الاقلاع.