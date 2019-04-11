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وضع موقع ” sofascore” الدولي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم، اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستدرام الهولندي في التشكيلة المثالية لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أروبا، والذي اختتمت مبارياته مساء أمس الأربعاء.
وحصل الدولي المغربي، الذي تألق بشكل لافت في مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي، على تنقيط 7.3 وهو أفضل تنقيط في المباراة، ليؤهله لدخول تشكيلة الأفضل في هذا الدور، إلى جانب مجموعة من الأسماء المتألقة.
وقدم زياش مباراة كبيرة أمام زملاء كريستيانو رونالدو، وكاد أن يسجل ثالث أهدافه في المنافسة، لو ترجم الفرص الخطيرة التي أتيحت له إلى أهداف.
جدير ذكره، أن أجاكس تعادل بهدف لمثله في ميدانه “يوهاين كرويف آرينا”، وهو الأمر الذي يحتم عليه التسجيل في مباراة العودة، في تورينو الإيطالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه أمام “اليوفي”.. نجم “الأسود” في التشكيل المثالي لذهاب ربع نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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