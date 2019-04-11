الفنان المصري محمود الجندي في ذمة الله

توفي الفنان المصري محمود الجندي، ليلة أمس الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 74 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأصيب الجندي، خلال الأيام الماضية، بأزمة مرضية نقل على إثرها لمستشفى مدينة السادس من أكتوبر حيث بقي منذ 10 أيام.

الجندي ترك خلفه بصمة فنية جمعت التمثيل بالغناء، وفي أداوره بين الجد والهزل.

من أهم أعماله شخصية سلامة الطفشان في فيلم “شمس الزناتي” إلى جوار عادل إمام، الذي شاركه أيضا في فيلم “اللعب مع الكبار” بدور علي الزهار، حيث اشتهرت جملة “علي الزهار مات” التي رددها عادل إمام وهو يندبه.

من أهم مسلسلاته “زواج بالإكراه”، و”الخواجة عبد القادر” مع يحيى الفخراني، و”ضمير أبلة حكمت” مع فاتن حمامة”، و”بوجي وطمطم”.

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واشترك بمسلسلات دينية وتاريخية مثل “الإمام الغزالي”، والعارف بالله الإمام عبدالحليم محمود، ومسلسل الملك فاروق الذي أدى فيه دور أحمد ماهر باشا.

في المسرح، ألف الجندي مسرحية “الحب بعد المداولة”، وكتب أشعار مسرحية “شكسبير في العتبة”، واشتهر في مسرحيات عنترة، “مولود الملك معروف”، “علشان خاطر عيونك”، البرنسيسة، “إنها حقا عائلة محترمة”.

في السينما، شارك فيها لأول مرة عام 1977 في فيلم “دعاء مظلوم”، واشتهر بلعب العديد من الأدواء المساعدة في أفلام عديدة أبرزها: شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، حارة الطيبين، ناجي العلي، ليلة البيبي دول، واحد من الناس، التوت والنبوت، وحكايات الغريب.

وفي التلفزيون، اشتهر الجندي في مسلسلات منها “الشهد والدموع”، و”رحلة أبو العلا البشري”، “أنا وأنت وبابا في المشمش”، “دموع في عيون وقحة”، “الخواجة عبد القادر”، “هارون الرشيد”، الأدهم، “في إيد أمينة”، الدالي، “حديث الصباح والمساء”، “رقم مجهول”، “الأخت تريز”.