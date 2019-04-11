تفاصيل الزيادات المرتقبة في الأجور في حال وافقت النقابات على عرض وزارة الداخلية

أفادت مصادر من داخل نقابة CDT أن وزارة الداخلية قدمت عرضا جديدا، خلال اجتماعها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الثلاثاء، بخصوص الزيادة العامة في الأجور لجميع السلالم.

وأضافت المصادر نفسها أن العرض يتضمن زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 والرتبة 5، وزيادة 400 درهم، ابتداء من السلم 10 والرتبة 6، حيث سيتم صرفها على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020، والدفعة الثالثة في يناير 2021 .

وستهم الزيادة، أيضا، الولادات الجديدة، بـ 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، علاوة على زيادة 10 في المائة من SMIG وSMAG الحد الأدنى للأجر الفلاحي، وذلك على دفعتين.

ومن المرجح أن تعقد النقابة اجتماعها، الأسبوع المقبل، لتداول هذا المقترح، الذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات، عقدتها وزارة الداخلية مع النقابات.