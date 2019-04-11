الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس "ويكيليكس"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، عن اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، لدى خروجه من سفارة الإكوادور في لندن، حيث تم احتجازه في مركز شرطة وسط العاصمة.

وفي السياق، قال وزير الداخليّة البريطاني ساجد جاويد "أستطيع أن أؤكد أن أسانج محتجز لدى الشرطة وأنه يواجه العدالة في بريطانيا".

وكان رئيس تحرير "ويكيليكس" كريستين هرافنسون قد أعلن الكشف عن "عملية تجسس واسعة النطاق" ضد أسانج داخل مبنى السفارة، موضحا أنه كان هناك طلب لتسليم سجلات الزوار والتسجيلات من الكاميرات الأمنية، ومن المفترض أنها سلمت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وتم طرد أسانج من السفارة، حسب الموقع، بسبب فضيحة "أوراق INA" التي تتحدث عن تورط رئيس الإكوادور لينين مورينو وعائلته في قضايا فساد، ولم ينشرها "ويكيليكس"، بل أفاد بفتح الجمعية الوطنية الإكوادورية تحقيقا بهذا الشأن.

ولجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور عام 2012 لتفادي تسليمه من بريطانيا إلى السويد حيث وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب، وعلى الرغم من إسقاط جميع التهم عنه لاحقا، لا تزال مذكرة الاعتقال بحقه سارية في المملكة المتحدة، ولم يغادر مؤسس "ويكيليكس" السفارة خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه حكما صارما لنشر موقعه مئات الوثائق السرية.