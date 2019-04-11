زياش يتحدى الحظ أمام اليوفي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسمر الحظ مكانه أمام النجم العربي المغربي مهاجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، بعدما أضاع عدة فرص محققة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه يوفنتوس الإيطالي على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف زياش الأضواء بقوة، بعدما كاد أن يسجل الهدف الأول لنادي أياكس أمستردام في الدقائق الأولى، لكن الحارس البولندي، فويتشيك شتشيسني، كان بالمرصاد للكرة القوية التي أطلقها النجم المغربي.

وعاد نجم أياكس أمستردام الهولندي إلى التألق مرة أخرى، بعدما تلاعب برفقة زملائه بمدافعي يوفنتوس، الذين وقفوا لمشاهدة "أحفاد يوهان كرويف"، الذين نثروا سحرهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليطلق النجم المغربي قذيفة قوية من خارج منطقة الجزاء، تمكن الحارس شتشيسني من صدها بصعوبة.

وتابع زياش تألقه في الشوط الثاني، من خلال تمريراته المتقنة لزملائه في الفريق، وشكل صداعا حقيقيا لمدافعي يوفنتوس، الذين عانوا من نجم أياكس أمستردام طوال اللقاء، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

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وسارع عشاق كرة القدم العرب في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى كيل المديح للنجم المغربي زياش، بعد تألقه الكبير في المباراة أمام يوفنتوس الإيطالي، فيما اعتبر البعض أن موعد تسجيله للهدف في شباك السيدة العجوز سيكون بلقاء الإياب بدوري أبطال أوروبا.

وتمنى المشجعون العرب انتقال النجم المغربي إلى صفوف عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي وإي سي ميلان الإيطالي وبايرن ميونخ وريال مدريد، في حين وصفه البعض بأنه أفضل لاعب عربي في القارة العجوز.