ترامب يهدد ويتوعد الاتحاد الأوروبي ضد تأجيل "بريكست"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء ما وصفه بـ"قسوة" الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بعد أن اتفق القادة الأوروبيون على تأجيل بريكست حتى ستة أشهر.

وحصلت بريطانيا في ختام قمة سادها التوتر في بروكسل، على "تأجيل مرن" لبريسكت حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر في إطار اتفاق أبرم ليل الأربعاء يوم الخميس ما أبعد خطر خروج غير منظم من الاتحاد.

وعبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة الاستثنائية للقادة الأوروبيين عن معارضته لتأجيل طويل لبريكست، في حين عبّر معظم رؤساء الدول والحكومات بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تأييدهم لذلك.

وتم منح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المزيد من الوقت لإقناع البرلمان بالموافقة على اتفاق بريكست الذي تفاوضت بشأنه مع بروكسل.

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وقد غرّد ترامب أنه "من المؤسف أن يكون الاتحاد الأوروبي بهذه القسوة مع بريطانيا وبريكست".

وبعدها تطرق إلى الخلاف التجاري الحالي بين واشنطن وأوروبا قائلا "الاتحاد الأوروبي شريك تجاري فظ أيضا مع الولايات المتحدة وهذا الأمر سيتغير".

ويهدد ترامب بفرض رسوم بقيمة 11 مليار دولار على الواردات الأوروبية ردا على المساعدات التي تمنح لمجموعة "إيرباص" ما فاقم فجأة خلاف يعود إلى 10 سنوات بين أميركا والاتحاد الاوروبي.