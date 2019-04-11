انت الان تتابع تفاصيل خبر الهند تبدأ انتخاباتها التشريعية بـ 900 مليون ناخب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 11:58 صباحاً - يتوجه اليوم الخميس، ملايين الناخبين الهنود إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي ستجري على سبع مراحل، وتستمر حتى 19 مايو المقبل.

ويصوت الناخبون الهنود بالجولة الأولى التي تجري في 18 ولاية، وإقليمين اتحاديين، لاختيار 91 مقعداً من بين 543 مقعداً لمجلس الشعب (الغرفة الثانية للمجلس الاتحادي).

وستجري مراحل الانتخابات البرلمانية في أيام 11 و18 و23 و29 أبريل الجاري، و6 و12 و19 مايو المقبل، بحسب لجنة الانتخابات في الهند.

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ويبلغ عدد الناخبين المُسجّلين بالبلاد نحو 900 مليون شخص، وفق اللجنة ذاتها.

وتشارك في الانتخابات مئات الأحزاب السياسية بهذا البلد المتنوع ثقافياً وجغرافيّاً، إلا أن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء نارندرا مودي، وحزب "المؤتمر" الذي يتزعمه راهول غاندي هما أقوى حزبين متنافسين.

وغرد مودي في وقت سابق، على "تويتر": "آمل أن تشهد هذه الانتخابات مشاركة تاريخية"، مشجعاً الناخبين -الذين يقترعون للمرة الأولى- على التصويت بأعداد كبيرة.

ومن المتوقع أن تعلَن نتائج الانتخابات في 23 مايو المقبل.