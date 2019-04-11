شكرا لقرائتكم خبر عن قوات من الجيش السوداني تحاصر منازل أشقاء البشير بالخرطوم والان مع التفاصيل

حاصرت قوات من الجيش السوداني، الخميس، منازل أشقاء الرئيس السوداني عمر البشير بضاحية كافوري في الخرطوم بحري، في وقت يستعد فيه الجيش لإصدار بيان مهم بشأن تطورات الأحداث في البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وفيما تبث الإذاعة السودانية الأناشيد الوطنية في انتظار بيان الجيش، تعم الشارع السوداني حالة من الفرحة وسط مظاهر احتفالية بنجاح حراكهم الشعبي في الإطاحة بالبشير وبالحركة الإسلامية وعناصرها من سدة الحكم في البلاد.

وداهم جنود من الجيش السوداني مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، وذلك حسبما أفاد شهود عيان، الخميس.

Advertisements

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تنتشر قوات الجيش في العاصمة الخرطوم، وتطوق القصر الرئاسي، بعدما وضعت البشير تحت الإقامة الجبرية، وأغلقت مطار الخرطوم الدولي، كما انتشرت قوات الأمن في محيط مقر الإذاعة والتليفزيون بأم درمان.

كما شهد السودان حملة اعتقالات واسعة شملت، نائبي البشير السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير محمد الحسن، ووزير الصحة بولاية الخرطوم والقيادي بالحزب الحاكم مأمون حميدة.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقاً إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.