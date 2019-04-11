الارشيف / اخبار العالم

البحسني يطلع على جاهزية الادارة العامة لأمن الوادي لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على جاهزية الادارة العامة لأمن الوادي لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب والان مع التفاصيل

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بزيارة للادارة العامة للامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت .

واطلع المحافظ خلال الزيارة ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على جاهزية الاجهزة الامنية وخطتها لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب .

Advertisements

والتقى المحافظ قيادة وضباط ومديري الادارات الامنية بحضور مدير عام الامن والشرطة العميد مبارك العوبثاني المنطقة الأولى ، حث فيها على اهمية التركيز واليقظة ورفع درجة الجاهزية لانجاح تأمين الحدث الوطني المهم المتمثل في انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .

مشدداً على ضرورة استشعار المسؤولية وتشريف حضرموت بنجاح انعقاد هذه الدورة التي ستلقي بظلالها على الازمة في الوطن باذن الله .

واطلع المحافظ خلال الزيارة على احتياجات الادارة العامة للامن والشرطة بوادي حضرموت ، وحاجة بعض المكاتب والمباني لاستكمال البناء ، مؤكداً اكتمال جاهزية العديد من مراكز الامن واداراته المختلفة في مديريات الوادي بتوجيهات من المحافظ وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يطلع على جاهزية الادارة العامة لأمن الوادي لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا