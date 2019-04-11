شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على جاهزية الادارة العامة لأمن الوادي لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب والان مع التفاصيل
قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بزيارة للادارة العامة للامن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت .
واطلع المحافظ خلال الزيارة ومعه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على جاهزية الاجهزة الامنية وخطتها لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب .
والتقى المحافظ قيادة وضباط ومديري الادارات الامنية بحضور مدير عام الامن والشرطة العميد مبارك العوبثاني المنطقة الأولى ، حث فيها على اهمية التركيز واليقظة ورفع درجة الجاهزية لانجاح تأمين الحدث الوطني المهم المتمثل في انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .
مشدداً على ضرورة استشعار المسؤولية وتشريف حضرموت بنجاح انعقاد هذه الدورة التي ستلقي بظلالها على الازمة في الوطن باذن الله .
واطلع المحافظ خلال الزيارة على احتياجات الادارة العامة للامن والشرطة بوادي حضرموت ، وحاجة بعض المكاتب والمباني لاستكمال البناء ، مؤكداً اكتمال جاهزية العديد من مراكز الامن واداراته المختلفة في مديريات الوادي بتوجيهات من المحافظ وتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .
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