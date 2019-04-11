شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يستقبل رئيس هيئة الاركان العامة بمطار سيئون والان مع التفاصيل
وصل الى مدينة سيئون صباح اليوم رئيس هيئة الاركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي .
وكان في استقباله بمطار سيئون الدولي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس .
واستمع رئيس هيئة الاركان العامة من محافظ حضرموت الى تحضيرات المحافظة لاحتضان الحدث الوطني المتمثل في انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب بمحافظة حضرموت تنفيذاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية الصادر يوم أمس بهذا الخصوص .
كما وصل الى مدينة سيئون كابتن طيار صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد .
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