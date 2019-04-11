شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون أكاديمياً في ذمار أمام طفلته وإصابتها بجروح والان مع التفاصيل
أقدم مسلحون مجهولون، أمس الأربعاء، على قتل أكاديميًا في أحد شوارع مدينة ذمار جنوبي مدينة صنعاء.
وذكر مصدر محلي بحسب “إرم نيوز“ إن ”3 ملثمين مجهولون، كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلًا من الرصاص على الأكاديمي مراد القاسمي، ليردوه قتيلاً في الحال، وذلك بعد صلاة العشاء في حي الميدان وسط ذمار“.
وأشار المصدر إلى أن ابنة القاسمي (11 عامًا) تعرضت لإصابات خطرة، حيث كانت بجوار والدها لحظة الاغتيال.
ولفت المصدر إلى أن القاسمي تعرض قبل عدة أشهر لإصابة لدى إطلاق النار عليه من قبل مجهول.
ويعمل القاسمي مدرسًا في جامعة ذمار منذ عدة سنوات، وعُرف بآرائه السياسية المناهضة للميليشيات الحوثية.
ويتعرض نشطاء أكاديميون وسياسيون للاغتيال على يد مجهولين بشكل مستمر، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
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