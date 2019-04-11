شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات إماراتية لأهالي حضرموت والان مع التفاصيل

سيرت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، قافلة مساعدات تحمل أكثر من 221 طنا من المواد الغذائية الضرورية لإغاثة أهالي مديرية "دوعن"، وعدد من المناطق النائية في حضرموت اليمنية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة تزامنا مع "عام التسامح 2019"، وفقا للعين الإخبارية.

وقامت فرق هيئة الهلال الأحمر بتوزيع 2740 سلة غذائية، استهدفت 13 ألفا و700 فرد من الأسر المحتاجة والفقيرة، بمناطق الربط، والخريبة، والرشيد، وعورة، والقرين، والقويرة، والرحاب، وهدون، وخسوفة، ولجرات، وضواحيها، بمديرية دوعن، ومديرية ساه، والخون بصحراء حضرموت.

وعبّر المستفيدون من قافلة المساعدات الغذائية التي أسهمت في تخفيف معاناة الأسر والأهالي عن جزيل شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر"، لتسيير القوافل الغذائية والإنسانية في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر.

ومنذ بداية "عام التسامح"، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 12407 سلال غذائية في حضرموت، بمعدل 1001 طن، و244.9 كجم، استهدفت 62035 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظة اليمنية.