شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سودانية تؤكد تنحي البشير ومشاورات لتشكيل مجلس انتقالي والان مع التفاصيل

أكدت مصادر سودانية إن الرئيس السوداني عمر البشير تنحى بالفعل، وإن المشاورات بشأن تشكيل مجلس انتقالي لاستلام السلطة في البلاد مستمرة.

وكانت مصادر لـ"العين الإخبارية" قد كشفت عن وصول قائد أركان القوات البرية السودانية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان إلى مقر الإذاعة بأم درمان لإلقاء بيان مهم للجيش السوداني بشأن تطورات الأحداث في البلاد.

وأضافت المصادر أنه تم وضع الرئيس عمر البشير تحت الإقامة الجبرية، واعتقال نائبيه السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه.

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وفيما يشهد الشارع السوداني مظاهر احتفالية للإطاحة بالبشير، لا سيما بين حشود المعتصمين أمام قيادة المؤسسة العسكرية، أفاد مراسل "العين الإخبارية" بأنه تم أيضا اعتقال قيادات عسكرية وسياسية، منهم رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين.

كما كشفت المصادر عن أن حملة الاعتقالات الواسعة شملت أيضا اعتقال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير محمد الحسن.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقاً إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.