شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسودان والان مع التفاصيل

كشفت مصادر وفقاً لـ"العين الإخبارية" أنه تم البدء، الخميس، في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى قوات الأمن السوداني بالخرطوم ومدني وبورتسودان.

وكانت مصادر قد كشفت وفقاً لمراسل "العين الإخبارية" في الخرطوم، عن أن حركة اعتقالات شملت نائبي الرئيس السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه تمت صباح اليوم.

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كما ضمت الاعتقالات أيضا رئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين ورئيس الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

من ناحية أخرى، أكد المعتصمون استمرارهم أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، إلى حين انتقال السلطة للشعب.

من جانبها، طالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الشعب بالاحتشاد في ميدان الاعتصام أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة والخروج إلى الشوارع.