شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار السودان.. ماذا يحدث بعد تنحي البشير وما هو مصير السلطة؟ والان مع التفاصيل

أفادت مصادر حكومية أن الرئيس السودانى عمر البشير تنحى، وتجرى حاليا مشاورات لتشكيل مجلس انتقالى، حسبما نقلت رويترز.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات الآلاف خرجوا فى مسيرات فى وسط العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس.

وتدفق الآلاف فى وقت سابق من اليوم على موقع اعتصام خارج وزارة الدفاع بدأه محتجون مناهضون لحكم حسن البشير منذ يوم السبت.

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ولم يصدر بيان رسمى حتى الآن.

وقال التلفزيون السودانى الرسمي اليوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل فيما بثت الإذاعة الحكومية أغاني وطنية.

وعلى صعيد متصل، قالت قناة "الحدث"، إن وزير بولاية شمال دارفور أكد تنحي البشير .. مضيفا أن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكري لاستلام السلطة.