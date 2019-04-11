شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا لتجنّب معركة شاملة للسيطرة على طرابلس.

وقال جوتيريس لصحفيين بعد إحاطة قدّمها خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى استمرّت ساعتين ونصف "نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق حوار سياسى جدى".

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وأضاف "لا يزال الوقت متاحًا لوقف إطلاق النّار، ووقف الأعمال القتاليّة، وتجنّب وضع أسوأ قد يكون معركةً عنيفة ودمويّة للسيطرة على طرابلس".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّ ليبيا تواجه "وضعًا فى منتهى الخطورة"، حاضًّا على وقف المعارك لإتاحة استئناف المفاوضات السياسية.

وقال "من الواضح جدًا بالنسبة إلى، أننا فى حاجة إلى استئناف حوار سياسى جادّ ومفاوضات سياسية جادّة، لكن من الواضح أنه لا يمكن أن يحدث ذلك من دون وقف تام للأعمال القتاليّة".