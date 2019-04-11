شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كبيرعلى التصويت فى اليوم الأول للانتخابات بالهند والان نبدء بالتفاصيل

توافد الهنود بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات عامة يسعى خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بفترة ثانية. وشاهد صحفيو رويترز صفوفا طويلة أمام الكثير من مراكز الاقتراع. وقالت لجنة الانتخابات إن الناخبين يتوافدون بكثرة أيضا للتصويت في منطقة شرقية شهدت يوم الثلاثاء هجوما تفجيريا ألقي باللوم فيه على المتمردين الماويين وأودى بحياة عضو بالبرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وكذلك أربعة مسؤولين أمنيين.

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