شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا حتى نهاية أكتوبر للخروج منه والان نبدء بالتفاصيل

أمهل زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا ستة أشهر أخرى للخروج من التكتل، وهي فترة أطول مما تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها بحاجة إليها لكنها أقصر مما أراده كثيرون في الاتحاد.

ويعني الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد في بروكسل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن بريطانيا لن تغادر التكتل دون اتفاق يجعل خروجها سلسا، ولكنه لا يعطي صورة واضحة عن موعد أو كيفية الخروج أو حتى حدوثه من الأساس في وقت تجاهد فيه ماي للحصول على دعم البرلمان لشروط الانسحاب التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.