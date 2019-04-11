شكرا لقرائتكم خبر عن عن عمر يناهز 74 عاما .. رحيل «طفشان» السينما المصرية والان نبدء بالتفاصيل

عن عمر يناهز 74 عاما رحل اليوم عن دنيانا الفنان المصري محمود الجندى "طفشان السينما المصرية " كما كان يشتهر ويحب أن يناديه زملاؤه فى الوسط الفنى ، وذلك بعدما لفظ أنفاسه الاخيرة فى مستشفى مدينة السادس من أكتوبر إثر أزمة مرضية أصابته منذ 10 أيام .

و يشيع أهالى محافظة البحيرة غرب العاصمة المصرية القاهرة ، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمركز أبو المطامير مسقط رأسه الفنان.

مسلسل "حكايتى" ، كان آخر محطات الجندى الفنية حيث كان يشارك فى تصويرة الأيام الماضية مع ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وآخرين.

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أمام عن محطاته الفنية فقد كانت كثيرة حيث شارك محمود الجندي فى الكثير من الأفلام السينمائية ، أشهرها " شمس الزناتى " مع الفنان عادل امام وكان يقوم بدور " سلامة الطفشان " الذى حقق له شهرة كبيرة واطلق عليه بعدها لقب "طفشان السينما " "هروب اضطرارى"، و"يوم حلو ويوم مر"، و"أونكل زيزو حبيبى"، ، و"القرد بيتكلم"، و"سمير وشهير وبهير"، وغيرها.

وفى التليفزيون شارك فى العديد من المسلسلات، أبرزها "الخواجة عبد القادر"، و"الأب الروحي"، و"الجماعة"، و"بوجى وطمطم والفانوس السحري"، و"ظل الرئيس"، و "زيزينيا"، و"رمضان كريم"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري"، وغيرها.

أما عن المسرح فشارك "الجندي" فى العديد من الأعمال، أهمها دور "أحمد" فى مدرسة المشاغبين، ومسرحيات أخرى مثل "طرائيعو"، و"اللى بنى مصر"، و "إنها حقًا عائلة محترمة"، و "بلد السلطان"، و "حلاق بغداد"، وغيرهم.

ولد محمود الجندي فى 24 فبراير عام 1945 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ودرس في مدرسة الصنايع قسم النسيج، وعمل بأحد المصانع، ثم تقدم للدراسة فى "المعهد العالي للسينما" وأنهى دراسته عام 1967، ومن ثم التحق بالجيش المصرى لقضاء فترة تجنيده التى استمرت 7 سنوات، شارك خلالها بحرب أكتوبر 1973 فى سلاح الطيران.