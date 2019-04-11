بالصورة .. جوجل تحتفل بظاهرة "الثقب الأسود"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لا يترك محرك البحث "جوجل" أبدا مناسبة إلا ويجعلها شعارا لمحرك البحث الخاص به، واليوم قام جوجل بتغيير شعار الشركة بصورة الحدث العالمي الذي شغل العالم أجمعه أمس.

قام جوجل بتغيير شعاره إلى صورة الثقب الأسود، وهو عبارة عن ثقب هائل يرجح إلى أنه نجم كبير جداً يموت فينهار كل ما بداخله بسبب وزنه الكبير، مما يجعل جاذبيته لأي شئ كبيرة جداً لدرجة أن الضوء لم يتمكن من الابتعاد عنه وينجذب إليه، ويتحول هذا الثقب إلى فراغ هائل كبير يجذب أي شئ له.

وقد تمكن علماء الفلك من إلتقاط أول صورة للثقب الأسود على الإطلاق، وقد قامت السينما الامريكية "هوليوود" بتصوير فيلما من قبل عن هذه الظاهرة، وبعد حادث أمس صرح العلماء أن المخرجين كانوا إلى حد ما صائبين في تصويره.