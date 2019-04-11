مصادر حكومية سودانية تؤكد تنحي البشير

الخليج 365/ بغدادأكدت مصادر حكومية سودانية، اليوم الخميس، أنباء تنحي الرئيس عمر البشير، استمرار المشاورات لتشكيل انتقالي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور عادل محجوب حسين قوله في تصريح صحفي، إن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكري يتولى السلطة بعد تنحي البشير، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وكانت السلطات السودانية أغلقت، في وقت سابق من اليوم الخميس، مطار العاصمة الخرطوم بالتزامن مع ترقب "بيان مهم" من القوات المسلحة، وأنباء عن اعتقالات لمسؤولين حاليين وسابقين في السودان.

