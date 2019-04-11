مصادر لـ"العين الإخبارية": الإعلان عن حكومة فلسطينية جديدة من 5 فصائل السبت

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن حكومة جديدة برئاسة محمد اشتيه، ستؤدي اليمين الدستورية، أمام الرئيس محمود عباس، بعد غد السبت، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لحساسية موقعها، إنه" جار الآن وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة توطئة للإعلان عنها قبيل أدائها اليمين الدستورية".

وإضافة إلى حركة "فتح"، كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الحكومة ستضم ممثلين عن 5 فصائل منضوية تحت لواء المنظمة وهي حزب الشعب، وحركة فدا، والنضال الشعبي، وجبهتي التحرير الفلسطينية والتحرير العربية.

ومنذ أواسط العام 2007، بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، تتشكل الحكومات بموجب مراسيم تصدر عن الرئيس الفلسطيني .

وفي هذا الصدد، فإن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لم تشمل "حماس" بعد أن قالت حركة "فتح" إنها أفشلت جميع جهود المصالحة الفلسطينية.

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وتخلف الحكومة الجديدة حكومة رامي الحمد الله التي قبل الرئيس الفلسطيني نهاية يناير/كانون الثاني الماضي استقالتها.

وكان الحمد الله شكل حكومته عام 2013 لتخلف حكومة سلام فياض.

وكلف الرئيس الفلسطيني في العاشر من شهر مارس/آذار الماضي، اشتيه بتشكيل حكومة فصائلية.

وبعد مشاورات حثيثه اعتذرت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين عن الانضام إلى الحكومة الجديدة.

وتنتهي المهلة المحددة بموجب القانون لتشكيل الحكومة وهي 5 أسابيع، يوم الأحد المقبل.

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات المالية والسياسية، من بينها استمرار الاحتلال احتجاز أموال فلسطينية، وكذلك قرب إعلان الإدارة الأمريكية في الأسابيع القليلة المقبلة خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن"، ومن ناحية ثالثة تواصل حركة "حماس" في عرقلة تنفيذ اتفاقات المصالحة.