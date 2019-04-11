قمة بروكسل تجيب اليوم.. إلى متى سيتأجل البريكست؟

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اتجاه أوروبي لتمديد موعد خروج بريطانيا من الكتلة إلى نحو عام، مع ضمان الخروج الفوري في حال التوصل إلى اتفاق خروج يقره البرلمان، والمحافظون يفتحون النار على ماي

عقب موافقة مجلس العموم البريطاني على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، من المنتظر أن تعقد قمة أوروبية طارئة في بروكسل اليوم الأربعاء لمناقشة طلب ماي تمديد موعد خروج بلادها من الكتلة الأوروبية والذي كان مقررا له الجمعة القادمة، هذا وتقترح ماي تمديد الموعد إلى 30 يونيو القادم. وكانت ماي قد توجهت أمس الثلاثاء صوب باريس وبرلين للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإقناعهما بالموافقة على تأجيل خروج بلادها من المجموعة الأوروبية.

ومن المنتظر أن يوافق القادة الأوروبيون على طلب التأجيل، لكن مدته وشروطه سيتم مناقشتها في قمة اليوم، وذلك حسبما أفادت شبكة "رويترز" نقلا عن مسودة أولية للقمة. ونقلت رويترز كذلك عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل، أمس، قولهم إنه من المتوقع اقتراح تمديد للبريكست يصل أقصاه إلى مارس 2020، أو حتى ديسمبر نهاية

ومن المنتظر أن يوافق القادة الأوروبيون على طلب التأجيل، لكن مدته وشروطه سيتم مناقشتها في قمة اليوم، وذلك حسبما أفادت شبكة "رويترز" نقلا عن مسودة أولية للقمة. ونقلت رويترز كذلك عن دبلوماسيين أوروبيين في بروكسل، أمس، قولهم إنه من المتوقع اقتراح تمديد للبريكست يصل أقصاه إلى مارس 2020، أو حتى ديسمبر نهاية العام الحالي، مع وجود خيار بالخروج العاجل في حال توصل الفرقاء السياسيين في بريطانيا لاتفاق واستطاعوا تمريره في البرلمان. وقال ديتليف سيف عضو البرلمان الألماني "البوندستاج" عن الحزب الحاكم "في رأيي لن يجلب التمديد القصير أي حل، لا توجد رغبة في العودة إلى مجلس أوروبي كل ستة أسابيع لطلب تمديد آخر". فرنسا وألمانيا تتحكمان في مصير البريكست وتيريزا ماي واتفق معه "دونالد تاسك" رئيس المجلس الأوروبي الذي صرح بأن "تجربة الاتحاد الأوروبي حتى الآن فضلا عن الانقسام العميق داخل مجلس العموم لا تقدم سوى القليل من الوعود بحدوث اتفاق قبل شهر يونيو". Advertisements ونسج كذلك على نفس المنوال ميشيل بارنيه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي حيث قال إن تمديدا طويلا للخروج سيضع المزيد من الضغط على أعضاء البرلمان لسرعة التوصل إلى اتفاق. في حين نقلت الشبكة عن مسئول في مكتب ماكرون أن تأجيلا لمدة عام من الآن سيكون طويلا جدا بالنسبة لنا، وأردف كذلك بأنه إذا اختارت بريطانيا تأجيل الخروج فيتعين عليها عدم المشاركة في المحادثات بشأن الميزانية القادمة للاتحاد، أو في اختيار الرئيس القادم اللجنة التنفيذية للاتحاد وأن الدول الـ27 الأخرى يجب أن تكون قادرة على التأكد من "تعاونها المخلص". في الوقت نفسه نقلت عن دبلوماسي أوروبي آخر قوله "لقد سئم الناس وطفح كيلهم من التردد وحالة اللا قرار البريطانية، لكن ماذا في مقدورنا أن نفعل؟، لن نكون نحن من يدفع ببريطانيا إلى الهاوية". وأضاف مسئول أوروبي آخر أنه لا توجد قوة أوروبية ترغب بالفوضى التي قد يحدثها خروج بريطانيا بدون اتفاق، خاصة أن ذلك سيكون له تبعات على أسواق المال الأوروبية وعلى اقتصاد يقدر حجمه بـ16 تريليون دولار. «البريكست» يحاصر ماي بين الاتحاد الأوروبي والعموم من جانبها نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن مصدر حكومي بريطاني، شكوكه في إمكانية نجاة رئيسة الوزراء من تبعات تمديد طويل لمدة الخروج، وأضاف أن ماي كانت قد صرحت بأنها كرئيسة للوزراء لا تستطيع قبول تأخير لمدة خروج بلادها من الكتلة الأوروبية لما بعد 30 يونيو. وأضاف المصدر للصحيفة البريطانية بأن البعض في الحكومة البريطانية يسلّمون بأن اللعبة على وشك الانتهاء، ووصف كذلك كل الاختيارات بأنها صعبة على رئيسة الوزراء وتثير تساؤلات حول قدرتها على السيطرة على الانقسام الهائل داخل حزبها. وتابعت الصحيفة بأن ماي تواجه ردة فعل عنيفة داخل حزبها بسبب احتمالات تأجيل البريكست والتي سيترتب عليها مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، والذي يزيد الطين بلة بالنسبة لهم هو المفاوضات مع حزب العمال والتي قد تسفر عن اتفاق بشأن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، وهو الأمر المرفوض من جانب كثير من المحافظين. وأضافت الصحيفة أن 4 وزراء في حكومة ماي كانوا من بين النواب الذين صوّتوا ضد تعديل المادة 50 من اتفاقية الخروج وتأجيل الخروج من الكتلة الأوروبية، حيث لم تربح ماي التصويت إلا بدعم من العمال وأحزاب معارضة أخرى، بينما كانت نسبة داعميها من نواب حزب المحافظين 31 % من مجموع الموافقين على التعديل.

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