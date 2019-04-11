السودان : جنود يداهمون مقر ما يعرف بـ”الحركة الإسلامية” بالخرطوم

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

قال شهود عيان إن جنود سودانيين هاجموا، اليوم، مقر ما يعرف بـ”الحركة الإسلامية” بالعاصمة الخرطوم، ويعتقلون الأمين العام، الزبير أحمد الحسن، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

فيما تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة السودانية، وتقدم عشرات الآلاف نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.

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وذكرت مصادر أن المشاورات الجارية بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مستمرة، وهي التي تؤخر بيان الجيش المنتظر، لحين التوافق على اسم شخصة توافقسة للمرحلة المقبلة.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين أن هناك مشاورات لإشراك أعضاء من التجمع في المجلس الانتقالي المتوقع تشكيله.

ومن ناحية أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي، في أول تعليق له على تطورات الأحداث في السودان، إلى انتقال سلمي ومدني للسلطة، وذكرت مصادر أن بيانا قريبا يصدر عن الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.