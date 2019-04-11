الان تتابع مصدر أمني سوداني: البشير رهن الإقامة الجبرية.. واعتقال جميع قيادات “المؤتمر الوطني” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:
قال مصدر أمني سوداني، اليوم، إن الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، وضع رهن الإفامة الجبرية.
وأضاف المصدر أنه جرى اعتقال جميع قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، كما تجرى ملاحقة الهاربين خارج البلاد.
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