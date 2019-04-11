الجيش الليبي يدفع بتعزيزات من بني وليد للمشاركة في تحرير طرابلس

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي،الخميس، أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات من مدينة بني وليد للمشاركة في عملية تحرير طرابلس، وفقا للعين الإخبارية.

كانت قوات الجيش الليبي أعلنت، الأربعاء، سيطرتها على جزيرة الفرناج شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي لـ"اللواء التاسع" مشاة التابع للجيش.

كما أعلنت القوات المسلحة الليبية سيطرتها أيضاً على معسكر اليرموك جنوب طرابلس، وتواصل التقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية، ومصادرة آليات تتبع المليشيات المسلحة وأسر عدد من أفراد تلك الجماعات.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق في 4 أبريل/نيسان الجاري عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

وبدأت قوات الصاعقة التابعة للجيش الوطني الليبي، الأربعاء، تنفيذ عدد من المهمات الخاصة بعملية التطهير، بحسب ما أكدته شعبة الإعلام الحربي.