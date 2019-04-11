اليابان ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طوكيو قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو أمس «إن مرتفعات الجولان أرض سورية، وإن بلاده ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة المحتلة». وأضاف كونو في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن اليابان لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، معتبرا أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الهضبة، يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.



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