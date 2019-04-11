رئيس وزراء باكستان: لن نسمح للجماعات المسلحة بالعمل على أراضينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام أباد

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بأن حكومته لن تسمح للجماعات الإسلامية المسلحة بالعمل في البلاد.

وقال خان في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أجنبية أخرى «لقد قررنا، من أجل مستقبل بلادنا، نسيان الضغط الخارجي، لن نسمح للميليشيات المسلحة بالعمل على أراضينا بعد الآن».

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وبدأت قوات الأمن الباكستانية بحملة ضد الجماعات المسلحة في أعقاب وقوع تفجير انتحاري أودى بحياة 40 من أفراد القوات شبه النظامية الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وكانت إحدى الجماعات المسلحة، وهى جماعة جيش محمد، قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع في 14 فبراير الماضي، وأدى لتفاقم التوترات بين الجارتين النوويتين.

وقال خان «الجيش الباكستاني هو الذي أوجد هذه الجماعات»، معترفا بحقيقة تاريخية وقعت في ثمانينات القرن الماضي، عندما حاربت بعض من هذه الجماعات ضد القوات السوفيتية في أعقاب غزوها لأفغانستان. وأضاف «لم يعد هناك حاجة لهذه الجماعات بعد الآن».

يشار إلى أن نحو 70 جماعة من المسلحين والمتمردين العرقيين تعمل في باكستان، وفقا لوزارة الداخلية الباكستانية.