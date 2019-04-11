شكرا لقرائتكم تعرف إلى الشابة التي كانت وراء أول صورة للثقب الأسود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مجموعة من العلماء أول صورة لثقب أسود في تاريخ علم الفلك، تظهر دائرة قاتمة على دائرة حمراء مائلة إلى البرتقالي. وتمكنت عملية تعاون دولية تعرف باسم "إيفنت هورايزن تلسكوب" من التقاط صورة للثقب الأسود الملتهم للنجوم والمؤلف من الغاز والهيولى (بلازما) على بعد 50 مليون سنة ضوئية في مجرة معروفة باسم "ام 87".

وقد كشفت الصورة بالتزامن خلال مؤتمر صحافي عقد في بروكسل وشنغهاي وطوكيو وواشنطن وسانتياغو وتايبيه.

وجمعت شبكة عالمية من التلسكوبات المعروفة باسم مشروع Event Horizon Telescope ملايين غيغابايت من البيانات حول M87 باستخدام تقنية تعرف باسم التداخل.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات التي يتعين سدها.

إلا أن كل هذا الجهد الذي حصل لم يكن ممكناً لولا العالمة الشابة، كاتي بومان، التي طورت خوارزمية مهمة ساعدت في ابتكار أساليب التصوير.

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مشوار بومان بدأ قبل 3 سنوات، من العمل المضني على تطوير تلك "الخوارزمية" التي ساعدت في نهاية المطاف على التقاط هذه الصورة الأولى من نوعها للثقب الأسود الهائل في مركز مجرة تعرف باسم M87.

كايتي بومان

وكانت بومان آنذاك طالبة دراسات عليا في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

في حديث لشبكة CNN قالت كاتي: "لقد طورنا طرقاً لتوليد بيانات تركيبية واستخدمنا خوارزميات مختلفة واختبرناها لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استعادة صورة ما".

وتابعت "لم نرغب فقط في تطوير خوارزمية واحدة، بل أردنا تطوير العديد من الخوارزميات المختلفة التي تحتوي جميعها على افتراضات مختلفة"

وبعد عدة تجارب أتت النتيجة، ألا وهي صورة رائدة لبنية غير متجانسة تشبه الحلقة التي تنبأ بها ألبرت أينشتاين منذ أكثر من قرن في نظريته النسبية العامة.