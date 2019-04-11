- 1/3
- 2/3
- 3/3
نيودلهي (رويترز) - بدأت الانتخابات العامة الهندية يوم الخميس واصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع في أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم حيث يجري الاقتراع على سبع مراحل.
ويدلي المواطنون بأصواتهم في أولى الجولات السبع في 91 دائرة برلمانية في 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية. ويغطي الاقتراع 543 مقعدا. © Reuters بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل
وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في كشمير وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي. © Reuters بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل
ومودي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 مايو أيار.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.