دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل

نيودلهي (رويترز) - بدأت الانتخابات العامة الهندية يوم الخميس واصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع في أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم حيث يجري الاقتراع على سبع مراحل.

ويدلي المواطنون بأصواتهم في أولى الجولات السبع في 91 دائرة برلمانية في 20 ولاية ومنطقة تتمتع بإدارة ذاتية اتحادية. ويغطي الاقتراع 543 مقعدا. © Reuters بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية بعد مقتل سبعة أشخاص في هجمات نفذها متشددون في كشمير وبشرق البلاد استهدفت إحداها مشرع ببرلمان إحدى الولايات من الحزب الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي. © Reuters بدء التصويت في الانتخابات الهندية وإجراؤها على 7 مراحل

ومودي هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التي تعلن نتائجها يوم 23 مايو أيار.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)