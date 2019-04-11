"العربى لحقوق الإنسان" يدعو للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفا أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى من أجل دعم واستكمال البناء والتنمية.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن أولى خطوات خارطة المستقبل في تعديل الدستور أصبحت واقعا ملموسا بإخراج مشروع دستور جديد للشعب المصري، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تضمن تحقيق عدد من المكاسب السياسة لصالح الدولة المصرية والتى تهدف إلى المصلحة العامة.