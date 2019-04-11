فيديو منسوب لقيادي بالجيش السوداني يعلن فيه إقالة البشير وحكومته وتشكل مجلس انتقالي لمدة عام

كتب: أحمد أبوعقيل

فيديو منسوب لقيادي بالجيش السوداني، يدعي علاء الدين عبدالله محمد،يعلن خلاله بيانللجيش السوداني يؤكد فيه إقالة الرئيس عمر البشير البشير من جميع مناصبه، وإقالة نوابه ومساعديه وحكومته، وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شئون البلاد لمدة عام.

وكانت قوات الجيش السوداني قد انتشرت في شوارع العاصمة الخرطوم وحاصرت مبني التليفزيون ومقر إقامة البشير.

نص البيان كاملاً:

البيان رقم «1»

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب السوداني البطل : لقد ظلت قواتكم المسلحة والدعم السريع والشرطة الموحدة تراقب تطورات الاحداث في الفترة الماضية وتردي الاوضاع المعيشية و َالخدمية وفشل الحكومة في توفير ابسط مستلزمات العيش الكريم. سرنا انتفاضتكم المجيدة التي كانت نموذج يحتزي في ارادة الشعوب للتغيير بسلمية وصبر وجلد برغم البطش والتنكيل والتقتيل.

عليه فقد قررت إقالة المشير، عمر حسن أحمد البشير من جميع مناصبه… ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته لاعلن تشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط، فلقد سمعنا طلبكم باستلام السلطة وتسليمها لكم.. وفق انتقال سلمي لمن تختارونه انتم.

أنا وزملائي بالحكومة الانتقالية امناء علي السودان إلي أن نسلمها إلي من يمثلوكم في 6 إبريل من العام القادم باذن الله.

أيها الضباط وضباط صف وجنود القوات النظامية… حان الأن وقت التلاحم مع الشعب الذي اتيتم من رحمه وأزالة الفجوة والجفوة فانتم تعملون وتضحون لإجل الوطن السودان وليس للاشخاص ..

عليه وبصفتي القائد العام للقوات النظامية جميعها اامركم بعدم اطلاق النار او الغاز المسيل للدموع علي مواكب الفرح.

وان تعمل القوات علي حفظ الانضباط بكل ربوع الوطن. كما احب ان اترحم علي فلذات اكبادنا ممن فقدناهم سائلا المولي عز وجل ان يتقبلهم عنده في فسيح جناته،،وان يشفي الجرحي.

واوجه الشكر لتجمع المهنيين لمجهودهم الكبير في المرحلة الفائتة وان يستمروا بذات القوة للمرحلة القادمة واشكر الكنداكات رمز الثبات اخوات مهيرة. والشكر اجزله لكل الشعب السوداني الذي قدم الغالي والنفيس حتي اشرقت شمس التغيير..

ومن اليوم سننطلق في وطن جديد تعمه حرية سلام، وعدالة وتنمية وننضم للعالم الواحد في تناغم فنحن امة تحب السلام وتعشق المحبة. بسبب فشل الحكومة السابقة فقدنا اعز الاصدقاء من دول الجوار والاشقاء من دول العالم فنحن شعب لا يعرف الارهاب ولا يصدره .. عليه اعلن تشكيل المجلس العسكري برئاسة الفريق أول، ركن مهندس، عمادالدين عدوي.

ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو وعضوية عشرة من الضباط الشرفاء.

ايها الشعب السوداني اقابلكم غدا باذن الله عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الثورة امام القيادة العامة للقوات المسلحة لنعلن مرحلة جديدة في تاريخ السودان

الله اكبر والعزة للسودان.

خادمكم المخلص لواء. علاء الدين عبدالله محمد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي.