حاصباني: أكدنا للمسؤولين الأميركيين أهمية استقرار لبنان ومؤسساته المصرفية والمالية

اشار نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "أكدنا للمسؤولين الأميركيين أهمية استقرار لبنان ومؤسساته المصرفية والمالية، إضافة الى دعم ​الجيش اللبناني​، لأنه العمود الآخر مع ​القطاع المصرفي​ الذي يحافظ على الاستقرار التام في لبنان، الأمني أو الاقتصادي، الاجتماعي أو المالي".

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