طقس ربيعي مستقر يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا مستقرا يُسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث يتاثر بكتل هوائية دافئة.

وتوقعت ان يكونطقس اليوم غلئم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل كما تنشّط الرياح أحيانًا.

أما السبت فيكون مشمسا مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة مترافقة برياح ناشطة أحيانًا، يتحوّل مساًء الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مترافقة برياح جنوبية شرقية ناشطة محمّلة بالغبار تسوء معها الرؤية أحيانًا وتؤدي الى ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.