عسيران: نهرب الى الامام بعد ان فشلنا في بناء اقتصاد فاعل ومنتج

أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ أن "استخراج ​النفط والغاز​ من ​المياه​ الاقليمية ال​لبنان​ي يعزز الوضع ال​اقتصاد​ي في لبنان".

وفي تصريح له، اوضح عسيران أنه "ها نحن نهرب الى الامام بعد ان فشلنا في بناء اقتصاد فاعل ومنتج ولذا ها نحن نطلب من هذا او ذاك للتقدم بالحفر لاستخراج البترول والغاز، ويا حبذا لو كنا نفكر اعمق لبناء البلاد اقتصاديا، ليتنا نطلب من شبابنا المقتدرين على العمل والانتاج ان يأتوا الى لبنان الذي لا يوجد فيه كهرباء وان يساهموا في العمل في هذا القطاع وهم أجدر من غيرهم لانهم يملكون ​الكفاءات​ التي تؤهلهم العمل في ​قطاع الكهرباء​ ".

ولفت الى "أننا نأمل خيرا من مجيء شركات قبرصية او غيرها للمشاركة في استخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية اللبنانية عسى وعل ان نصل الى شاطيء الامان من خلال البحار الهائجة ".