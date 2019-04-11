وزارة الخارجية تتابع قضية طوني عقيقي وشربل جبور في نيجيريا

أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته،الى سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب الذي أفاد أنه يتواصل مع السلطات المحلية حول ما تعرض له اللبنانيان شربل طوني عقيقي وشربل جبور.
وفي المعلومات المتوافرة للسفير حتى الآن أن شربل جبور خضع لعملية جراحية وهو يتماثل للشفاء ولا خطر عليه اطلاقا. أما طوني عقيقي فقد تأكد انه في حال جيدة وان خاطفيه يتواصلون مع الشركة التي يعمل فيها".
وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين الموضوع وتبذل كل الجهود للافراج عنه.
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