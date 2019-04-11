انتهاء جلسة استجواب مراسل تلفزيون "الجديد" آدم شمس الدين

انتهت جلسة استجواب مراسل تلفزيون "الجديد" الزميل آدم شمس الدين أمام القاضي المنفرد العسكري في ​جبل لبنان​ العميد أنطوان الحلبي، وتقرر إحالة الملف الى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​. ويأتي الإستجواب على خلفية جرم تحقير شمس الدين لجهاز أمن الدولة من خلال منشور له على صفحته على ​الفايسبوك​.

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