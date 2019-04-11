اعتصام لاهالي القصر حوش السيد علي احتجاحا على انشاء معمل صرف صحي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن اهالي القصر حوش السيد علي في ​الهرمل​ ينفذون ​اعتصام​ا في هذه الاثناء احتجاجا على انشاء معمل صرف صحي في بلدة حوش السيد علي.

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