كبارة: الاستحقاق النيابي بطرابلس استحقاق مهم جدا لاستكمال مسيرة رفيق الحريري

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد كبارة​ ان "زيارة رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ الى ​طرابلس​ تأكيد على الخط الذي اتبعه رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​"، مشيراً الى "أننا نعرف المعاناة التي عاناها بوجود ​النظام السوري​ الارهابي في ​لبنان​، وكلنا نعرف حجم الاجرام الذي مارسه السوريون".

وفي مؤتمر صحفي له خلال استقباله السنيورة وعضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​، أوضح كبارة ان "هذه الزيارة دعم للخط الذي استمر به ​سعد الحريري​ والسنيورة، وهذا الاستحقاق هو للتأكيد على المسيرة التي سار بها رفيق الحريري وسعد الحريري وفؤاد السنيورة"، مشيراً الى أن "الاستحقاق النيابي استحقاق مهم جدا لاستكمال المسيرة، وهناك استهداف كبير لخط الحريري".

واعتبر ان "السنيورة مر عليه الكثير من الصعوبات اثناء وجوده في الحكومة، وهذا كان استهداف لموقع ​رئاسة الحكومة​"، لافتاً الى أن "هذا الخط السياسي واضح، وزيارته دعم وتأكيد للخط السياسي"، مشدداً على ان "طرابلس ستكون المدينة المتراس والقلعة الحصينة للمسيرة وستثبت انها الداعم الاساسي للحريري والسنيورة".