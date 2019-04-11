وفد من مجلس أمناء لابورا زار رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية

زار وفد من مجلس أمناء "لابورا" رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس جوزيف قصاب لتهنئته بالمنصب الجديد، وضمّ الوفد كل من رئيس لابورا الأب طوني خضره، النائب القسيس ادغار طرابلسي ممثل الطائفة الانجيلية، الأب دايفيد ملكي ممثل السريان الكاثوليك، انطوان سعد ممثل اللاتين، فؤاد كركور ممثل الأرمن الكاثوليك، في فندق Hilton- سن الفيل.
وعرض الوفد لخدمات لابورا التي تقدمها للمجتمع المسيحي لاسيما في مجال التدريب والتوظيف، وأثنى على تعاون الكنيسة الانجيلية مع الجمعية في مختلف المجالات شاكراً لها جهودها ومبدياً رغبته في تعزيز سبل التعاون بين الفريقين.
وبدوره أعرب القس قصاب عن اعجابه بدور لابورا وانجازاتها في الحد من البطالة ومحاربة الهجرة، وعن رغبته في زيارة مكاتب لابورا في القريب العاجل واستمرار التعاون مع الجمعية.
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