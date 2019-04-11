وفد من مجلس أمناء لابورا زار رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية

زار وفد من مجلس أمناء "​لابورا​" رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية و​لبنان​ القس ​جوزيف قصاب​ لتهنئته بالمنصب الجديد، وضمّ الوفد كل من رئيس لابورا الأب ​طوني خضره​، النائب القسيس ​ادغار طرابلسي​ ممثل ​الطائفة الانجيلية​، الأب دايفيد ملكي ممثل ​السريان الكاثوليك​، ​انطوان سعد​ ممثل اللاتين، فؤاد كركور ممثل ​الأرمن​ الكاثوليك، في فندق Hilton- ​سن الفيل​.

وعرض الوفد لخدمات لابورا التي تقدمها للمجتمع المسيحي لاسيما في مجال التدريب والتوظيف، وأثنى على تعاون ​الكنيسة الانجيلية​ مع الجمعية في مختلف المجالات شاكراً لها جهودها ومبدياً رغبته في تعزيز سبل التعاون بين الفريقين.

وبدوره أعرب القس قصاب عن اعجابه بدور لابورا وانجازاتها في الحد من ​البطالة​ ومحاربة ​الهجرة​، وعن رغبته في زيارة مكاتب لابورا في القريب العاجل واستمرار التعاون مع الجمعية.