حسن مراد: ورشة إصلاح القضاء يجب أن تستكمل خصوصا بعد انكفاء حمود

أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "​القضاء​ مرآة النظام، وأمل الناس في ​مكافحة الفساد​. تعميم الفساد يعني انكفاء مفهوم الدولة وزوالها.. ان ورشة إصلاح القضاء يجب أن تستكمل خصوصا بعد انكفاء ​القاضي سمير حمود​ لأسباب تستوجب فتح أكثر من تحقيق".. ‏واضاف: "كلنا سنقف خلف ​التفتيش القضائي​.. فهل سنرى في الرصد البركاني انبعاث حمم التطهير الجذري أم سينبعث الرماد لتمرير الفضائح مرور الكرام؟".

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