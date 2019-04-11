نصار: الراعي يدعم اي مشروع انمائي يساهم في ترسيخ اللبنانيين في ارضهم وبلداتهم

اكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انيس نصار ان "​الشباب اللبناني​ يحتاج الى من يقف الى جانبه وسط الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان"، مشيرا الى "وجوب التفكير بهذا الجيل وتأمين الظروف المناسبة له ليعود الى ارض اهله واجداده ويستثمر فيها بدل الهجرة الى اقطار العالم الأربعة."

واشار نصار خلال لقائه البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، الى دعم غبطته "لأي مشروع انمائي يساهم في ترسيخ اللبنانيين في ارضهم وبلداتهم، ويعزز وجودهم من خلال انشاء مستشفيات ومساكن ومدارس لهم في مناطقهم وبلداتهم البعيدة عن ​بيروت​."

ومن زوار الصرح البطريركي وفودا دينية بحثت مع غبطته مواضيع متعلقة بالشأن الكنسي.