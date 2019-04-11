اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انيس نصار ان "الشباب اللبناني يحتاج الى من يقف الى جانبه وسط الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بلبنان"، مشيرا الى "وجوب التفكير بهذا الجيل وتأمين الظروف المناسبة له ليعود الى ارض اهله واجداده ويستثمر فيها بدل الهجرة الى اقطار العالم الأربعة."
واشار نصار خلال لقائه البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الى دعم غبطته "لأي مشروع انمائي يساهم في ترسيخ اللبنانيين في ارضهم وبلداتهم، ويعزز وجودهم من خلال انشاء مستشفيات ومساكن ومدارس لهم في مناطقهم وبلداتهم البعيدة عن بيروت."
ومن زوار الصرح البطريركي وفودا دينية بحثت مع غبطته مواضيع متعلقة بالشأن الكنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر نصار: الراعي يدعم اي مشروع انمائي يساهم في ترسيخ اللبنانيين في ارضهم وبلداتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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