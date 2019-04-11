وزير خارجية قبرص: لن نشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية

أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس أن "قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية"، مشيراً الى أنه "ستكمل قبرص دعم لبنان في مواجهة التحديات وخصوصاً موضوع اللاجئين السوريين وسنقف الى جانبكم".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل ووزيرة الطاقة والمياه دشدد كريستودوليديس على "التعاون المشترك للعمل على تعزيز العلاقة بين البلدين المجاورين".
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