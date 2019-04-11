وزير خارجية قبرص: لن نشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية

أكد وزير الخارجية القبرصي ​نيكوس كريستودوليديس​ أن "قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة ال​لبنان​ية"، مشيراً الى أنه "ستكمل قبرص دعم لبنان في مواجهة التحديات وخصوصاً موضوع ​اللاجئين السوريين​ وسنقف الى جانبكم".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبنانية ​جبران باسيل​ ووزيرة الطاقة و​المياه​ دشدد كريستودوليديس على "التعاون المشترك للعمل على تعزيز العلاقة بين البلدين المجاورين".