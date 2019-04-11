اقتراح قانون ليعقوبيان يرمي لاستبدال تسمية الطوائف "الإسرائيلية" بـ"اليهودية"

أشارت النائب بولا يعقوبيان إلى انه "عند كل انتخابات وحين ندقق بلوائح الشطب، نتذكر ان هناك قسما من اللبنانيين لا نزال منذ عشرات السنين نضع الى جانب اسمهم "اسرائيلي". وأضافت " آن الأوان لتصحيح هذه التسمية نظرا لأنهم بالنهاية مواطنون لبنانيون ينطبق عليهم ما ينطبق على غيرهم خاصة وان الدستور اللبناني واضح سواء في مقدمته او المادة 9 منه لجهة انه يكرّس حرية الاعتقاد بصورة مطلقة".
وأعلنت انه "تقدمتُ باقتراح قانون يرمي إلى استبدال تسمية "الطوائف الإسرائيليَّة" بعبارة "الطوائف اليهوديَّة" في سائر القوانين والأنظمة النافذة والمرعية الإجراء. وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أن النصوص القانونيَّة اللبنانية قد أطلقَت على الطوائف اليهودية تسمية "الطوائف الإسرائيليَّة"، تأثُّراً بالقانون الفرنسي، ما يضطر وزارة الداخلية والبلديات إلى اعتماد هذه التسمية في قوائم الناخبين بحيث ترِد عبارة " إسرائيلي" بجانب خانة المواطن اللبناني المنتمي إلى الطوائف اليهوديَّة، ما يؤدي الى نشوء نوع من الالتباس بين الإنتماء الديني المشروع والمكفول دستورياً إلى هذه الطوائف، وبين الإنتماء السياسي المُعادي إلى الكيان الصهيوني المُحتَلّ. أضف أن الديانة اليهودية هي احدى الديانات السماوية الثلاث ولها أتباع يعتنقونها من المواطنين اللبنانيين".
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