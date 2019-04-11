الاتحاد الأوروبي دعا القيادات السودانية للالتزام بإطلاق عملية سلمية تشمل الجميع

دعا ​الاتحاد الأوروبي​، القيادات السودانية إلى "الالتزام بإطلاق عملية سلمية تشمل الجميع وإلى اعتماد إصلاحات جوهرية تستجيب لتطلعات الشعب"، مطالباً ​الجيش السوداني​ بـ"عدم استخدام ​العنف​ ضد المتظاهرين السلميين". وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني عن نيته إصدار بيان "هام"، تزامنا مع ​تقارير​ عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى سابقين وحاليين.

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